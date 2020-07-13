- Çekmeköy'de korkutan yangın - Çekmeköy'de korkutan yangın Çekmeköy'de 3 katlı binada yangın çıktı.

- Çekmeköy'de korkutan yangın

İSTANBUL - Çekmeköy'de 3 katlı binada yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangını gören mahallesi sosyal mesafeyi hiçe sayarak sokağa dökülüp yangını izledi.

Edinilen bilgiye göre saat 14.30 sıralarında Çekmeköy İstiklal Sokakta bulunan 3 katlı binanın 3. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıkmasıyla birlikte evde bulunan 17 yaşındaki çocuk kendini sokağa attı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Emniyet güçleri de olay yerine gelerek kontrollü önlem aldı. Öte yandan yangını gören meraklı mahalleli sokağa dökülerek sosyal mesafeyi hiçe sayıp yangını izledi. Olayda can kaybı yaşanmazken binada maddi hasar meydana geldi.

Olayın görgü tanıklarından olan Mustafa Zengin," ben oturuyordum dumanı gördüm bir koku geldi. Kokundan sonra bir baktık ki en üst kattan dumanlar çıkıyor. O anlarda bir erkek çocuk dışarı çıktı. Annesine telefon etti annesi geldi. Doğalgazı ve elektrikleri kapat dedik" diye konuştu.

Kaynak: İHA