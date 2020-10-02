Çekmeköy'de köpeğe şiddet uygulayan kişiye para cezası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çekmeköy'de köpeğe şiddet uygulayan kişiye para cezası

02.10.2020 11:21 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:29
Çekmeköy'de köpeğe şiddet uygulayan kişiye para cezası

Çekmeköy'de sahibi olduğu köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen kişiye 10 bin 510 lira idari para cezası uygulandı.

Çekmeköy'de sahibi olduğu köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen kişiye 10 bin 510 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Nişantepe Mahallesi'nde F. Y'nin (21) sahibi olduğu köpeğe şiddet uyguladığını gösteren görüntülerin bulunması üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyerek belirlenen adrese giden ekipler, yasaklı ırk pitbull cinsi köpeğe el koyarak Çekmeköy Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ekiplerine teslim etti.

Köpeğin sahibine 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun "hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak" maddesinden 947 lira, "Pitbull gibi tehlike arz eden hayvanları sahiplenmek" maddesinden 9 bin 563 lira olmak üzere toplamda 10 bin 510 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Magazin Şehrazat Müge Anlı Özlem Yıldız Seren Serengil
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Eddie Newton Ahmet Ağaoğlu Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Türk Ekim Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çekmeköy'de köpeğe şiddet uygulayan kişiye para cezası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 11:30:08. #1.15#
title