HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Çaykur Rizespor istikrarı yakalayamadı

Çaykur Rizespor, 19'uncu sezonunu geçirdiği Süper Lig'de son haftada kümede kalmayı başardı.

Çaykur Rizespor istikrarı yakalayamadı
29.07.2020 14:45 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:49

Çaykur Rizespor, 19'uncu sezonunu geçirdiği Süper Lig'de son haftada kümede kalmayı başardı. Sezonu 3 farklı teknik direktörle kapatan yeşil-mavililer, istikrarlı bir görüntü çizemedi.

Karadeniz'i Süper Lig'de temsil eden iki takımdan biri olan Çaykur Rizespor, inişli çıkışlı performans sergilediği ve istikrarı yakalayamadığı sezonu 35 puanla 15'inci basamakta tamamladı. Son haftalarda küme düşme korkusu yaşayan yeşil-mavililer, kötü deplasman karnesine karşın iç sahada aldığı puanlarla lige tutunmayı başardı.

KIRILMA MAÇLARINI KAZANDIÇaykur Rizespor, küme düşme hattındaki direkt rakipleri ile son haftalarda oynadığı maçları kazanarak ligde kaldı. 31'inci haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçı, Çaykur Rizespor'un bu sezon en fazla akıllarda kalan maçı oldu. Düşme hattını yakında ilgilendiren karşılaşmada 90'ıncı dakikaya 2-1 mağlup giren yeşil-mavililer, uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle müsabakayı 3-2 kazanarak, ligde kalmak adına ilk önemli adımını attı.33'üncü haftada bu kez düşmeme mücadelesi verdiği bir diğer rakibi BtcTurk Yeni Malatyaspor'u sahasında konuk eden Karadeniz temsilcisi, 3-0'lık net bir skorla rakibini mağlup ederek son haftaya büyük avantajla girdi.Son haftada Fenerbahçe'ye mağlup olmasına karşın rakiplerinin de yenilmesi ile Çaykur Rizespor avantajını kullanarak ligde kalmayı başardı.SEZONUN EN FAZLA MAĞLUP OLAN TAKIMIÇaykur Rizespor bu sezon Süper Lig'de en fazla mağlubiyet alan takım oldu. Rizespor 34 haftanın 19'unda sahadan puansız ayrıldı. Yeşil-mavililer ayrıca aldığı 5 beraberlikle de Beşiktaş ile birlikte sezon boyunca en az berabere kalan takım oldu.DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ GİDİŞİ ETKİLEDİRizespor, küme düşen Hes Kablo Kayserispor ile birlikte bu sezon deplasmanda en az puan toplayan takım oldu. Dış sahada oynadığı 17 maçta 2 galibiyet alabilen yeşil-mavililer, 2020 yılında oynadığı deplasman karşılaşmalarında galibiyet sevinci yaşayamadı. Rizespor son deplasman galibiyetini, ligin 16'ncı haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 2-0'lık skorla aldı.İLK 2 MAÇ DIŞINDA ÜST ÜSTE GALİBİYET ALAMADISezonun ilk maçında Gençlerbirliği, 2'nci haftada da Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden Çaykur Rizespor, sonraki 32 haftada 2 maç üst üste kazanmayı başaramadı. Lig boyunca iki kez 4 haftalık mağlubiyet serisi yaşayan yeşil-mavililer, üst üste 8 hafta da galibiyet özlemi yaşadı.SEZONU 3 FARKLI TEKNİK DİREKTÖRLE TAMAMLADIÇaykur Rizespor, sezon başında teknik direktörlük koltuğunu İsmai Kartal'a emanet etti. 24'üncü haftada Trabzonspor karşısında alınan 5-2'lik mağlubiyetin ardından Kartal ile yollar ayrıldı. Kartal yönetiminde Çaykur Rizespor 24 haftada 7 galibiyet 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı.Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yeşil-mavililerde teknik direktörlük görevine bordo-mavililerin eski teknik patronu Ünal Karaman getirildi. Karaman, 32'nci haftada oynanan Kasımpaşa maçının ardından görevinden istifa etti. Karaman yönetiminde 9 maça çıkan yeşil-mavililer 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.Çaykur Rizespor'da sezonun son 2 haftasında Mehmet Ali Karaca teknik direktörlük görevini üstlendi. Karaca yönetiminde çıkılan maçlarda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen yeşil-mavililer, son haftada Fenerbahçe'ye 3-1 kaybetti.Öte yandan Karadeniz temsilcisi gelecek sezon için Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile anlaştı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Yaşam
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı Yaşam
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Politika
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi Ekonomi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı Spor
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Başörtülü genç kızlara saldırı davasında karar bozuldu, sanık yeniden hakim karşısına çıkacak
Ankara-Sivas YHT Projesi'nin son durumu havadan görüntülendi
Ankara-Sivas YHT Projesi'nin son durumu havadan görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Özlem Zengin Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beyonce Reha Özcan Kerem Bursin İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha İzmir Ankara Bayram
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor istikrarı yakalayamadı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 15:15:58. #1.14#
title