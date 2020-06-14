Çaykur Rizespor-Galatasaray maçından notlar Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldukları karşılaşmada sakatlığı nedeniyle görev alamayan Marcao'nun yerine stoperde Ahmet Çalık'a görev verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldukları karşılaşmada sakatlığı nedeniyle görev alamayan Marcao'nun yerine stoperde Ahmet Çalık'a görev verdi.

Sarı-kırmızılı teknik adam, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay aradan sonra yaptıkları müsabakada takımını, Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru ve Falcao 11'i ile sahaya sürdü.

Galatasaray Kulübü, Mariano'nun Çaykur Rizespor önünde sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktığını duyurdu.

Yıldız oyuncu Belhanda, müsabakaya yedekler arasında başladı.

Karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da protokol tribünden takip etti.

Rizespor'da kale Tarık Çetin'e emanet

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, milli kaleci Gökhan Akkan'ın yerine Tarık Çetin'i Galatasaray karşısında görevlendirdi.

Tarık, ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan Galatasaray karşılaşmasında da kaleyi korumuştu.

Devre arasında kadroya dahil edilen Tunay Torun ise ilk kez yeşil-mavili forma ile başlangıç kadrosunda yer aldı.

Kaynak: AA