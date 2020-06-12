Çaycısında koronavirüs tespit edilen üniversitede personelin testleri negatif ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, İki Eylül Kampüsü'nde çay servisi yapan görevlide koronavirüs tespit edilmesinin ardından 20 kişilik personele uygulanan Covid-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

ESKİŞEHİR Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, İki Eylül Kampüsü'nde çay servisi yapan görevlide koronavirüs tespit edilmesinin ardından 20 kişilik personele uygulanan Covid-19 testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü'nde yer alan Anadolu Üniversitesi'nin Yabancı Diller Yüksekokulu'nda çaycı olarak görev yapan kadına, görülen semptomlar üzerine hastanede Covid-19 testi yapıldı. Sonucun pozitif çıkması üzerine kadın, tedaviye alındı. Bunun üzerine çalışma başlatan filyasyon ekibi, aynı servis aracına bindiği ve çay servisi yaptığı 20 kişilik personeli belirledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 kişiye Covid-19 testi yapılırken, personelin çalıştığı odalar ve servis aracı da dezenfekte edildi.

'KARANTİNA UYGULAMASI YOK'Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, yazılı açıklamasında, testlerin negatif çıktığını belirterek, şunları kaydetti: "İki Eylül Kampüsü'nde üniversitemizdeki tüm birimlerimizde çalışanlarımız normal mesailerine devam etmektedir. İki Eylül Kampüsü'nde halihazırda karantina ya da benzeri bir durum söz konusu değildir. Bugün itibariyle test sonuçları da açıklanmış olup, test uygulanan tüm personelimizin tamamının sonuçları negatif çıkmıştır. Üniversitemiz, Covıd-19 salgını başladığı günden bu yana sosyal mesafe kurallarının uygulanması, maske kullanımı ve hijyen kurallarının uygulanması konusunda gerekli çalışmaları yapmıştır. Kendi olanaklarıyla maske ve siperlik üretimi gerçekleştirmiş ve bunları çalışanlarına dağıtmış, binalarında da periyodik olarak sürekli dezenfeksiyon çalışmaları yapmış, çalışanlarına gerekli hijyen ortamı oluşturmuştur. Ayrıca, kentimizdeki sağlık kuruluşlarına test ve analiz çalışmalarında kullanılmak üzere tıbbi cihaz desteğinde bulunmuştur."

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Kaynak: DHA