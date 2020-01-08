ÇAVUŞOĞLU VE LAVROV'DAN BASIN TOPLANTISI (1)

08.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:41

İstanbul DHA - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, "İki lider Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor" dedi. Erdoğan ve Putin görüşmesine değinen Mevlüt Çavuşoğlu, "Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konularımızı da ele almışlardır" ifadesini kullandı.

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Kaynak: DHA