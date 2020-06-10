Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulunda
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Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulunda

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki önerge işlemleri sırasında MHP ve CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik düzenleme TBMM Genel Kurulunda
10.06.2020 00:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 00:35

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki önerge işlemleri sırasında MHP ve CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 8'inci maddesi üzerinde önerge işlemeleri yapıldığı sırada söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, teklifin maddeleri üzerinde önerge işlemi yaptıklarını anımsatarak, AK Parti öncesinde kanunların İçtüzüğün ilgili maddesi uyarında her bir kanun maddesi üzerinde müzakereye açıldığını, her grubun 10'ar dakika söz aldığını, gerek gördükleri halde de önerge verip müzakere ettiklerini söyledi.

Maddeler üzerinde konuşmak için önerge verildiğini dile getiren Özel, "Normal şartlarda bu önergenin bizler tarafından gerekçesinin açıklanması lazım ama Manisa'da yaptığı kamu hizmeti sırasında adaletinden razı olduğumu kendisine de ifade ettiğim komisyon başkanına, 'sen muhalefetin önergelerine katıl böylelikle konuşma hakkını elinden alalım, biz de önergeyi reddedelim' diye bir suistimale girişerek, grupların önerge üzerinde konuşma hakkını dahi elinden almaya kalkıyorlar." dedi.

Özgür Özel, önerge üzerinde muhalefetin konuşma hakkının elinden alındığını öne sürerek, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş'un buna sessiz kalmamasını istedi.

Erdoğmuş'un teklifin 9'uncu maddesi üzerindeki önergeleri okutması üzerine CHP milletvekilleri sıra kapaklarına vurarak protesto etti.

Tekilfin 9'uncu maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi.

Arada MHP ve CHP milletvekilleri arasında arbede yaşanırken, her iki partiden bazı milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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