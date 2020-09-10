Çankırı'da sokağa çıkma yasağı var mı? Çankırı'da kısıtlama olacak mı? Çankırı koronavirüs vakaları arttı mı? Türkiye'de koronavirüs kapsamında gerçekleşen kısıtlamalara yeni iller eklendi. Çankırı'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Çankırı ili koronavirüs kısıtlamaları neler?

1 Haziran itibariyle başlayan "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemiyle birlikte kısıtlamalar getirilmeye başlandı. Koronavirüs vakalarının artışı sebebiyle bazı illere kısıtlama getirildi. Çankırı ilinde sokağa çıkma yasağı var mı? Çankırı'da kısıtlamalar neler?

ÇANKIRI'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Ali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarını azalması için sağlık kurallarına uyulmasını istedi. Ayaz, "Yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden koronavirüs hastalarımız, geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır" ifadelerini kullandı.Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarını azalması için sağlık kurallarına uyulmasını istedi. Ayaz, "Yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden koronavirüs hastalarımız, geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır" ifadelerini kullandı.

ÇANKIRI'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE GELEN KISITLAMALAR NELERDİR?

Çankırı ilimizde içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Bu kapsamda;

1- İlimiz genelinde sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine,

2- Ancak nikâh merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikâhların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına,

3- Nikâh merasimi şeklinde nikâh ve düğün yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun dans/oyun pisti/ alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına,

4- Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikâhlarda oyun oynanması/dans edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dâhil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı ( paketli su servisi hariç ) yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,

5- Gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikâh törenlerine katılmasının yasaklanmasına,

6- Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğün ve nikâh törenlerine en az bir kamu görevlisinin ( kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine,

7- Düğün sırasında nikah kıyılma işlemleri ile ilgili alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 31.08.2020 tarihli ve 60 sayılı kararının 1.maddesinin kaldırılmasına,

8- İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikâhlarda, bu Genelge ile düzenlenen hususlar dışında İçişleri Bakanlığının ilgi Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.