Çankırı'da bir köy karantinaya alındı
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Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

07.12.2020 14:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:20
Çankırı'da bir köy karantinaya alındı

Korgun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı, bir köyde ise karantina süresi uzatıldı.

Korgun ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı, bir köyde ise karantina süresi uzatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Maruf, Kesecik ve Karatekin köylerinin 23 Kasım'da karantina altına alındığı hatırlatıldı.

Karatekin ve Kesecik köylerinde karantinanın sona erdiği, Maruf köyünün süresinin ise 7 gün uzatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Korgun ilçesi Maruf ve Bugay köylerinde Kovid-19 pozitif vakalarında ve temaslılarında artış olması nedeniyle, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla karantinada bulunan Maruf köyünün karantina süresi 7 gün uzatılmış ve Bugay köyü 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Maruf köyünde yaklaşık 300 hanede 650 kişi, Bugay köyünde yaklaşık 60 hanede 140 kişi yaşamaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

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