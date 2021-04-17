Çankaya'dan 23 Nisan'da kitap armağanı
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Çankaya'dan 23 Nisan'da kitap armağanı

Çankaya'dan 23 Nisan'da kitap armağanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çankaya Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara kitap armağan edecek.

Çankaya Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara kitap armağan edecek.

Çankaya Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları yeni kitaplarla buluşturuyor. Kitaplar, 20 Nisan'da yapılacak resim yarışması ödül töreninde dağıtılacak.

Mutlu Prens, Bilim ve Evren ile Matematik Eğlencedir kitaplarından oluşan set, Çankaya Belediyesinin 23 Nisan için hazırladığı gezici otobüs ile ilçenin dört bir yanında çocuklara iletilecek.

İlk defa 1989-1999 yılları arasında Çankaya Belediye Başkanlığı görevini yürüten Doğan Taşdelen döneminde basılan kitaplar, pek çok ebeveyn için de nostalji olacak.

Çocuklar ve gençler için nutuk

Çankaya Belediyesinin bu yılki 23 Nisan'da dağıtacağı diğer kitap ise Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli eseri Nutuk. Yazar Tolga Aydoğan'ın çocuklar için hazırladığı, Azerbaycan asıllı ressam Senan Eynullayev özgün çizimiyle, "Çocuklar ve Gençler için Açıklamalı ve Resimli Nutuk" 23 Nisan'da Çankayalı çocuklara ve gençlere dağıtılacak.

Çocuklar kitapla büyüsün

Bu yılki 23 Nisan'da da pandemi nedeniyle kitlesel kutlama yapamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bir arada olamasak da özellikle milli bayramlarımızda yüreğimiz birlikte atıyor. Kitaplar yol göstericidir, kültürel zenginliktir, bilgi deryasıdır. Biz istiyoruz ki çocuklar kitaplarla büyüsün, gençler kitaplarla geleceğini aydınlatsın. 23 Nisan'da çocuklarımıza eski Belediye Başkanımız, rahmetli babam Doğan Taşdelen döneminde çocuklar için basılan kitapları yeniden basıp dağıtacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yine çocuklarımıza ve gençlerimize yol gösterecek Atamızın büyük eseri Nutuk'u resimli ve anlatımlı olarak sunacak olmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bizlere bu günleri armağan eden büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyorum" diye konuştu. - ANKARA

Çankaya'dan 23 Nisan'da kitap armağanı
Çankaya'dan 23 Nisan'da kitap armağanı
Çankaya'dan 23 Nisan'da kitap armağanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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