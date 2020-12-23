Çankaya'da temizlik işinde de tasarruf
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Çankaya'da temizlik işinde de tasarruf

23.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:39
Çankaya'da temizlik işinde de tasarruf

Çankaya Belediyesi çevre dostu mini çöp toplama ve süpürme araçlarıyla hem enerji hem zaman tasarrufu sağlıyor.

Çankaya Belediyesi çevre dostu mini çöp toplama ve süpürme araçlarıyla hem enerji hem zaman tasarrufu sağlıyor.

Çankaya Belediyesi, çöp toplama ve süpürme işinde kullandığı çevre dostu tasarruflu araçlarla bütçesine katkı sağlamaya devam ediyor. Çankaya Belediyesi kent merkezi ve yoğun yaya bölgelerinde faaliyet gösteren elektrikli ve dizel mini çöp toplama ve süpürge araçlarıyla önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Mini araçlar tasarruf sağlamanın yanında araç ve yaya yoğunluğu olan bölgelerde hareket kabiliyetleriyle de toplama ve temizleme işlerinin hızlı yapılmasını sağlıyorlar. Özellikle yaya yoğunluklu ticari bölgelerde çöpün birikmesine izin vermeyen 1 tonluk araçlar çöp kamyonlarına aktarma yaparak atıkların bölgeden uzaklaştırılmasını da hızlandırıyorlar.

Tasarruf ve hizmet kalitesinin önemine vurgu yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Karbon salınımı olmayan çevre dostu 4 mini çöp toplama aracının yanı sıra 5 adet yeni model düşük tüketimli dizel aracı da bir süre önce hizmete sokan belediyemiz Türkiye'nin en büyük ilçesinde Çankayalılar için hizmet kalitesini artırmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Çankaya'da temizlik işinde de tasarruf
Çankaya'da temizlik işinde de tasarruf
Çankaya'da temizlik işinde de tasarruf
Çankaya'da temizlik işinde de tasarruf

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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