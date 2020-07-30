Çanakkale'de orman yangını (2)- Yeniden
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Çanakkale'de orman yangını (2)- Yeniden

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Kabalı köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale'de orman yangını (2)- Yeniden
30.07.2020 20:25 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:29
ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ile Kabalı köyleri arasındaki  ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekip ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, şu ana kadar yaklaşık 30 hektar ormanlık alanının zarar gördüğünü açıkladı.

Yenice ilçesine bağlı Kızıldam ve Kabalı köylerinin ortasında bulunan ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Ekipler, yangına saat 14.20'den itibaren havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Çevre ilçeler ve Balıkesir'den bölgeye yangın söndürme araçları ile arazözler takviye edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 1 amfibik uçak, 6 helikopter, 44 arazöz ile çok sayıda iş makinesi ile 200 işçiyle müdahale edildi. Havadan müdahaleye başlanmasıyla birlikte, yangın Kızıldam köyüne 200 metre kala kontrol altına alındı.

'HEMEN HEMEN KONTROL ALTINA ALINDI'Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, "Devletimizin bütün imkanlarıyla yangına müdahaleye başladık. Çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Yangın Kızıldam köyüne yaklaşık 200 metre kadar yaklaştı ancak ilerlemesi engellendi. Hemen hemen kontrol altına alındı diyebiliriz. Ekipler  müdahaleyi sürdürüyor" dedi.'BÖLGEDEKİ HAYVANLARI TAHLİYE ETTİK'Yenice Kaymakamı Musa Göktaş ise "Kızıldam köyümüze yakın bir bölgede orman yangını ihbarı alındı. İhbar alınır alınmaz, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız tüm birimleriyle olay yerine hemen intikal etti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizle öncelikle köyümüzdeki can kaybının önlenmesi açısından tüm önlemleri aldık. Bölgedeki hayvanları tahliye ederek, tüm hazırlıklarımızı yaptık. Çanakkale ve Balıkesir illeri ve civar ilçelerimizden takviye yangın söndürme araçları, arazözler ve iş makinaları talep ettik ve hepsi kısa bir sürede geldi. Helikopterler ve uçakla yangına müdahale ediliyor. Kızıldam köyüne yakın bir mesafede yangın neredeyse kontrol altına alınmış durumda. Fedakar çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.Kızıldam Köyünde yaşayan Zeynep Girgin, "Devletimize, milletimize hiçbir şey olmasın. Hiç korkmayın gari. Devletimin, milletimin her şeyi geldi. Allah'ım sen koru yarabbim. Pek korktum, pek ağladım. Yüreğim titredi. Bizim yoktu ama daha biçilecek tarlalar vardı" dedi.Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Beyhan Girgin ise "Devletim uçaklarını, helikopterlerini, her şeylerini yollasın. Bizim evlerimiz yanacaktı. Çok korktum. Alevleri gördük, aklımız gitti, çocuğum da çok korktu" dedi. 

Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, ilk belirlemelere göre şu ana kadar 30 hektar ormanlık alanının zarar gördüğünü  açıkladı.


- Çanakkale

Kaynak: DHA

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