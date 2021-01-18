Çanakkale'de kar ve soğuğa rağmen balık tezgahları boş kalmadı
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Çanakkale'de kar ve soğuğa rağmen balık tezgahları boş kalmadı

18.01.2021 16:58 | Son Güncelleme: 18.01.2021 17:02
Çanakkale'de kar ve soğuğa rağmen balık tezgahları boş kalmadı

ÇANAKKALE'de kar yağışı ve soğuk havaya rağmen balıkçılar, denize açıldı.

ÇANAKKALE'de kar yağışı ve soğuk havaya rağmen balıkçılar, denize açıldı. Avlanan balıklar tezgahları doldururken, hal esnafı vatandaşlara, koronavirüse karşı bağışıklık sistemlerini güçlü tutmak için balık tüketmelerini önerdi.

Hafta sonunu kar yağışı ile geçiren Çanakkale'de, balık tezgahları boş kalmadı. Balıkçılar kar yağışı ve soğuk havaya rağmen denize açılarak, avlandı. Tezgahlar, balık çeşitleriyle doldu. Çanakkale Balık Hali'nde, Karadeniz hamsisi 40, istavrit 50, kolyoz 30, sarıkanat 100, tekir 50, kupes ise 25 liradan satıldı. Esnaf, salgın döneminde balık tüketiminin arttığını belirterek, vatandaşlara bağışıklık sistemlerini güçlü tutmaları için balık tüketmeleri önerisinde bulundu. 

Balıkçı Volkan Kaşıkçı, "Şu anda hamsi balığında av yasağı olduğu için kilosu 40-45 lira civarlarında satılıyor. Yasak bittikten sonra yine 25-30 lira civarlarına düşer. Hamsi azaldığı için diğer balıklara olan talep arttı. Bu sene lüfer olmadı. Umudumuz vardı ama olmadı. Onun yerine sarıkanat, çinekop oldu. Lüfer şu an az çıktığı için kilosu 160-180 lira arasında satılıyor. Tekirin kilosu 30-35 liraydı, şimdi 50 liradan satılıyor. Bu koronavirüs günlerinde bağışıklık sistemini güçlendirmek için vatandaşlara balık tüketmeyi öneriyoruz" dedi.

Hasan Doğuş Tunç da tezgahlardaki balık çeşidinin artığını belirterek, "Sardalya, hamsi bu ara bol miktarda geliyor. Deniz levreği olsun, diğer pullu balıklarda çeşitliliğimiz biraz arttı. Bu yıl lüfer sezon başından beri az oldu. Beklentiyi karşılamadı. Hamsi balığımızın bugün fiyatı 40 lira. Karadeniz kıyı şeridi boyunca hamsi balığı avlamak yasak olduğu için Marmara bölgesinde çıkan hamsi balığı beklentiyi karşılamıyor ve fiyatı yükseliyor. Karadeniz'de balık çıkmış olsaydı 40 lira olan hamsi balığını 20 liraya da satabilirdik. Koronavirüs salgını döneminde bağışıklık sistemini güçlendiren doğal besin gıdası balığı vatandaşlarımızın bol tüketmesini tavsiye ediyoruz. Tüketiyorlar da zaten" diye konuştu.


Çanakkale'de kar ve soğuğa rağmen balık tezgahları boş kalmadı
Çanakkale'de kar ve soğuğa rağmen balık tezgahları boş kalmadı
Çanakkale'de kar ve soğuğa rağmen balık tezgahları boş kalmadı
Çanakkale'de kar ve soğuğa rağmen balık tezgahları boş kalmadı
Çanakkale'de kar ve soğuğa rağmen balık tezgahları boş kalmadı
Çanakkale'de kar ve soğuğa rağmen balık tezgahları boş kalmadı
Çanakkale'de kar ve soğuğa rağmen balık tezgahları boş kalmadı
Çanakkale'de kar ve soğuğa rağmen balık tezgahları boş kalmadı
Çanakkale'de kar ve soğuğa rağmen balık tezgahları boş kalmadı
Çanakkale'de kar ve soğuğa rağmen balık tezgahları boş kalmadı
Çanakkale'de kar ve soğuğa rağmen balık tezgahları boş kalmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan ŞEN

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