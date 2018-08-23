Çanakkale'de dönüş yoğunluğu...Dönüş yoluna geçen tatilciler, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek yola çıkan tatilcilerin dönüşü erken başladı. Tatilin son günü trafikte yoğunluğa takılmak istemeyen tatilciler yola erken koyuldu. Tatilciler, feribot iskelesinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Çanakkale'de, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde tatilciler yollara düştü. Tatilcilerin, feribot iskelesinde dönüş yoğunluğu başladı. 9 günlük Kurban Bayramı izninde Ege sahilleri ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatillerini tamamlayan vatandaşlar, tatilin son günü yoğunluğa takılmamak için Çanakkale Feribot İskelesi'nden dönüş yoluna geçti. Tatilciler, feribot iskelesinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Çanakkale Boğazı ve adalar arasında ulaşımı sağlayan Gestaş firması, Çanakkale'den Eceabat ve Kilitbahir hattında toplam 7, Lapseki-Gelibolu hattında 4, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Geyikli-Bozcaada hattında 2 olmak üzere toplam 16 feribot ile saatsiz sefer yapıyor.