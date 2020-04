'Can Suyu Kredisi'ne DTO üyesi şahıs firmaları da dahil edildi DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Nefes Kredisinin ardından bir müjde daha verdi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Nefes Kredisinin ardından bir müjde daha verdi. İşe Devam Desteği kapsamında Halkbank aracılığıyla verilen Küçük İşletme Can Suyu Kredisi'ne, DTO üyesi şahıs firmalarının da dahil edildiğini açıkladı.

Üyelerinden gelen talepleri her platformda ilgili mercilere ileterek çözüm arayan Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, bu kez küçük işletmeler statüsündeki şahıs firmalarını sevindirdi. İşe Devam Desteği kapsamında Halkbank aracılığıyla verilen Küçük İşletme Can Suyu Kredisi'ne, DTO üyesi şahıs firmalarının da dahil edildiğini belirten Başkan Erdoğan, "Talebimiz üzerine, Halkbank'ın Can Suyu Paketi'nden esnaflarla birlikte DTO üyelerinden gerçek kişi şahıs işletmeleri de faydalanacak. Şahıs işletmesi üyelerimiz, 25 bin TL krediyi yüzde 7.5 faiz oranıyla kullanabilecekler. Ayrıca, 25 bin TL limitli Paraf Kart da alabilecekler. İşe Devam Desteği Küçük İşletme Can Suyu Kredisi ön koşulları arasında, yararlanacak şahıs firmasının Denizli'deki Ticaret Odaları'na kayıtlı olması, kesinleşmiş son yıl mali cirosunun 3.000.000 TL'yi aşmaması, iktisadi faaliyetlerine devam etmesi ve firmanın 1 Nisan 2020 öncesinde kurulmuş olması, Halkbank Esnaf Destek Paketi'nden faydalanmamış olması, iflas, fesih, iflas erteleme, iflas erteleme tedbir ve konkordato kararı olmaması ve aktif takip kaydının bulunmaması, yer alıyor. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA