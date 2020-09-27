Can Baydarol kimdir? Can Baydarol kaç yaşında, nereli? Can Baydarol hayatı ve biyografisi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Can Baydarol kimdir? Can Baydarol kaç yaşında, nereli? Can Baydarol hayatı ve biyografisi!

27.09.2020 18:59 | Son Güncelleme: 27.09.2020 19:02
Can Baydarol kimdir? Can Baydarol kaç yaşında, nereli? Can Baydarol hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Can Baydarol izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Can Baydarol kaç yaşında, nereli? Can Baydarol hayatı ve biyografisi! Can Baydarol kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çekenCan Baydarol, hakkında araştırmalar yapılıyor. Can Baydarol kimdir? Can Baydarol kaç yaşında, nereli? Can Baydarol hayatı ve biyografisi!

AB UZMANI CAN BAYDAROL KİMDİR?

Dr. Mithat Can Baydarol, Siyaset ve Diplomasi Okulu'nda 02.05.2018 Çarşamba saat 18.00-19.30 arasında "Dünden Bugüne Türkiye'nin Değişen Jeo stratejik Konumu ve Avrupa Birliği İle İlişkileri" seminerini verecektir.

Ankara Üniversite'si Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Fransa'da Avrupa Hukuku konusunda eğitim gören Baydarol, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Bilgi, Galatasaray, Marmara, İstanbul Ticaret ve Kültür Üniversiteleri'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. İktisadi Kalkınma Vakfı'nda araştırma uzmanı, Piar Gallup'ta Avrupa Araştırmaları Başkanı olarak çalışan Baydarol, çeşitli kuruluşlarda araştırma müdürlüğü, Avrupa koordinatörlüğü ve raportörlük görevlerinde bulundu. Finansal Forum gazetesinde araştırma müdürlüğü ve köşe yazarlığı; çok sayıda dernekte özel danışmanlık yaptı. Baydarol, 2004 yılındanbu yana Avrupa Komisyonu Ankara temsilcisi. Avrupa Takımı üyesi, Türkiye AB platformu kurucu üyesidir.

İlgili Haberler

Can Ataklı kimdir? Can Ataklı kaç yaşında, nereli? Can Ataklı hayatı
Can Ataklı kimdir? Can Ataklı kaç yaşında, nereli? Can Ataklı hayatı
Ersin Düzen kimdir? Ersin Düzen nereli, kaç yaşında? Ersin Düzen hayatı, biyografisi
Ersin Düzen kimdir? Ersin Düzen nereli, kaç yaşında? Ersin Düzen hayatı, biyografisi
İpek Bağrıaçık kimdir? İpek Bağrıaçık nereli, kaç yaşında? İpek Bağrıaçık boyu, dizileri ve filmleri
İpek Bağrıaçık kimdir? İpek Bağrıaçık nereli, kaç yaşında? İpek Bağrıaçık boyu, dizileri ve filmleri

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hanife Cem Yılmaz Halil Sezai Bülent Ersoy
Spor Sörloth Can Bartu Gökhan Töre Mehmet Özdilek Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Sivil Ermeni Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Can Baydarol kimdir? Can Baydarol kaç yaşında, nereli? Can Baydarol hayatı ve biyografisi! - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.9.2020 19:02:32. #1.14#
title