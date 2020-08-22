Camideki sadaka kutusu çalındı KARAMAN'da kimliği belirsiz kişi, Güzelevler Camisi'ne girip, imamın odasının kapısını kırararak içinde yaklaşık 200 lira olan sadaka kutusunu çaldı.

KARAMAN'da kimliği belirsiz kişi, Güzelevler Camisi'ne girip, imamın odasının kapısını kırararak içinde yaklaşık 200 lira olan sadaka kutusunu çaldı.

Olay, dün Rauf Denktaş Mahallesi 2'nci İstasyon Caddesi'ndeki Güzelevler Camisi'nde meydana geldi. Akşam namazını kıldırmak için camiye gelen imam Hüseyin Üstün, imam odasının kapısının kırıldığını, içinde yaklaşık 200 lira olan sadaka kutusunun da çalındığını fark edince polise haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kapının bir bölümünü çekiçle kırıldığını ve içerde de kan damlası olduğunu belirledi. Kan damlaların ise şüphelinin kapıyı kırarken elini kestirmesi sonucu olduğu üzerinde duruluyor.Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA