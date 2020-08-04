Cam silme bahanesiyle gasp girişiminde bulunan 3 kişi yakalandı Bakırköy'de cam silme bahanesiyle araçtaki kişilere hakaret edip gasbetmeye çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Bakırköy'de cam silme bahanesiyle araçtaki kişilere hakaret edip gasbetmeye çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Sosyal medyaya Florya Polisevi Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araçların yanına cam silme nedeniyle giderek sürücülerden para talebinde bulunulması, hakaret edilmesi ve kesici aletlerle cep telefonunun zorla alınmak istenmesine ilişkin görüntülerinin yansıması üzerinde, şüphelililerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin yaptıkları çalışma sonucu kimlikleri belirlenen Tanju S., Berkan A. ve Metin S. yakalandı.

Haklarında "tehdit", "hakaret" ve "gasp" suçlarından işlem yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA