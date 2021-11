Call of Duty oyununda yerde duran Kur'an-ı Kerim sayfaları büyük tepki topladı

Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen Activision'ın geliştirdiği Call of Duty Vanguard oyununun zombi modunda bir oyuncunun yerde kanlı bir Kur'an-ı Kerim sayfası görmesi üzerine Twitter'dan oyun geliştiricilerini etiketleyerek oyun içerisinde çekilen ekran görüntülerini paylaştı ve bir an önce kaldırılması gerektiğini söyledi.

BKTO0R adlı Twitter kullanıcısının paylaştığı oyun içi fotoğraflar ardından Call of Duty'yi etiketleyerek yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Kardeşler zombi haritasında yerde Kuran sayfalarını görüyorum, doğruysa bir an önce kaldırılması gerektiğini görüyorum.

GELİŞTİRİCİ EKİP ÖZÜR DİLEDİ

Call of Duty Vangurad'ın zombi haritasında yerde görülen kanlı Kur'an-ı Kerim sayfasının paylaşıldığını gören geliştirici ekip Activision'ın Orta doğu hesabı Call of Duty Middle East Twitter hesabından Arapça açıklamada bulundu.

Call of Duty'nin yaptığı açıklamada, "Call of Duty herkes için yapılır" dendi. "Müslüman toplumuna geçen hafta yanlışlıkla dahil edilen duyarsız içerikler vardı ve fark edildiği an oyundan çıkarıldı. Oyundaki gibi görünmemeliydi. Derinden özür dileriz. Gelecekte bu tür olayların yaşanmaması için durumu ele almak için kendi içimizde acil adımlar atıyoruz."

