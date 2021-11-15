Çağlar Söyüncü: 3 puanı alıp diğer sonuçlara bakacağız

En büyük avantajlarınınson dönemde iyi bir takım olmaları olduğunu ifade eden Çağlar Söyüncü, "En büyüğünden en küçüğüne kadar iyi bir takımız. Bunu sahaya yansıtıyoruz. Eksiklerimiz var ama hocamız hepimizle tek tek özel ilgileniyor. Toplantılarda hatalarımızı görerek bunları yapmamaya çalışıyoruz. Ama yarınki maçta avantajımız daha iyi bir takım olmamız. Çok önemli bir maçımız var. Önce kendi maçımıza odaklanıp 3 puan almayı tartışıyoruz. İkinci olarak Norveç'in sürprizini tartışıyoruz. Ama bize göre ikinci konu bu. İlk olarak konuştuğumuz tabii ki yarın oynanacak olan karşılaşma. Tek konuştuğumuz konu 3 puanı almak. Ama inşallah diğer sonuçlar da olumlu gelirse, direkt katılma hakkı kazanacağız" dedi.

#Türkiye ile #Karadağ arasında oynanacak Dünya Kupası G Grubu maçını sizce kim kazanır? ?????????? #BizimÇocuklar — Haberler (@Haberler) November 15, 2021

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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