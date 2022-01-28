BUZLU YOLDA KAYAN YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; YARALILAR VAR (1)

GEVAŞ, VAN (DHA) - MERSİN'den Van'a gelen yolcu otobüsü buzlu yolda kayarak, yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada, yaralıların olduğu belirtildi.

Mersin'den Van'a gelen bir yolcu otobüsü, bugün sabah saatlerinde Van kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Gevaş ilçesi Atalan Mahallesi yakınlarında kaza yaptı. İlk belirlemelere göre, yolcu otobüsünün buzlu yolda kayarak önce yol kenarındaki kar yığınlarına, ardından da yol kenarına devrildiği belirtildi. Olay yerindekilerin kazayı bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada, yaralıların olduğu belirtildi.