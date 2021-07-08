Büyükşehirden Yatağan'a, Kanalizasyon Hatları ve Arıtma Tesisi Yatırımı
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Büyükşehirden Yatağan'a, Kanalizasyon Hatları ve Arıtma Tesisi Yatırımı

Büyükşehirden Yatağan'a, Kanalizasyon Hatları ve Arıtma Tesisi Yatırımı
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Yatağan merkezin eksik bölgeleri ile 16 mahalleye kanalizasyon hattı yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ile DSİ Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Yatağan merkezin eksik bölgeleri ile 16 mahalleye kanalizasyon hattı yapılacak. Atıksu arıtma tesisinde yapılacak olan yenileme çalışması ile birlikte tesiste arıtılan su bölgedeki tarım arazilerinin sulamasında da kullanılabilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Yatağan merkez mahalleler ve 16 mahallede kanalizasyon hattı yapılacak. Yatağan merkez mahalleler ile Akgedik, Yenikarakuyu, Gökpınar, Bozüyük, Bozarmut, Kapubağ, Şahinler, Doğanköy, Yeniköy ve Madenler Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yapılarak, Yatağan atıksu arıtma tesisine iletilecek. Yeşilbağcılar, Eskihisar, Turgut Bencik ve Kadıköy Mahallelerinde ise kanalizasyon hatlarının yanı sıra atıksu arıtma tesisi de yapılacak.

Atıksu Arıtma Tesisinde Arıtılan Su, Yeşil Alanlar ve Tarımsal Sulamada Kullanılabilecek

Yapılan protokol kapsamında merkezde yer alan mevcut arıtma tesisinin kapasitesi arttırılacak. Ayrıca tesiste disk filtre ve UV dezenfeksiyon sistemi kurulacak. Kurulan sistem sonrasında arıtılan su yeşil alan ve tarımsal sulamada kullanılabilecek düzeyde olacak. Bu sayede bölge tarımı için sulama konusunda önemli bir adım atılmış olacak.

Yatağan merkez ve diğer mahallelerde yapılacak olan hat ve arıtma tesisi çalışmalarının DSİ tarafından tamamlanarak MUSKİ'ye devredilmesi sonrasında, işlerin maliyeti MUSKİ tarafından karşılanacak.

Kaynak: Habermetre

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