Büyükşehir Turgutlulu Muhtarlar İle Buluştu

07.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:14

Toplantı programına Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi mahalle muhtarları ile yaptığı toplantılarına Turgutlu ile başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlık ettiği toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Belediye Meclis Üyeleri, şube müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıların İlki Turgutlu'da Başladı

Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, açılış konuşmasını yaptıktan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya muhtarlara yönelik bir konuşma yaptı. Aytaç Yalçınkaya toplantının açılış konuşmasında, "Bu dönemin 17 ilçedeki ilk muhtarlar toplantısını Turgutlu'da yapıyoruz. Geçmişte yine muhtarlar toplantılarını zaman zaman yaptık. Bu toplantılarda bizim amacımız, öncelikle sizin sorunlarınızı dinlemek, sorunlarınızla ilgili bilgi edinmek. Bir önceki dönem muhtarlık yapan arkadaşlarımız süreci daha iyi biliyorlar, takip ediyorlar. Yeni muhtarlarımız vardır, o muhtarlarımız da kendi bulundukları alanlarla ilgili yaşadıkları zorlukları burada hem yazılı olarak hem sözlü olarak bize iletecekler. Bu yazılı olarak bize iletilenler bir rapor haline getiriliyor. Muhtarlık İşleri Programı diye bir programımız var. Bu programa aktarılıyor. Muhtemelen mükerrer olarak geçmiş yıllarda bize ilettiğiniz sorunlar aynı şekilde devam eden sorunlar vardır. Bu sorunlar bizim sadece sistemimizde durmuyor, biz bu sorunları tespit ediyoruz, inceliyoruz, bakıyoruz. Sizin tarafınızdan şöyle bir algı oluşabilir, 'ya biz bu sorunlarımızı geçen dönem de dile getirdik, yerine gelmedi'. Bin 88 muhtarımız var il genelinde. 1 buçuk milyon nüfusa hitap ediyoruz. İlçe belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi olarak farklı konularda hizmetler veriyoruz. Bunu sınırlı bir bütçe ile yapıyoruz. Dolayısıyla bazı şeyler ne yazık ki ötelenmek durumunda kalıyor. Soruna vakıf değil miyiz, elbette ki vakıfız. Bir köprüsü var ben bu sorunu 4 yıldır biliyorum, bu köprünün projeleri hazır ancak yapımıyla ilgili ihaleye şu aşamada çıkamıyoruz. Muhtarım ne zaman çıkılacak diye tekrar sordu. Derbent'in alt yapısıyla ilgili projelerimiz MASKİ tarafından hazırlandı, kredisi için İller Bankası'nın önünde, kredi onayı bekliyor. Genel olarak yapı olarak bu dönemin başlangıcı ile ilgili seçim sonrasında belediye başkanlarımız görevlerini aldıktan sonra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın ilk dönemi, Cengiz Ergün'ün 3. dönemi olarak her iki belediye başkanımız da önce belediyedeki yapılanmalara giriştiler. Cengiz Ergün 3 dönemdir görevde olmasına rağmen o da köklü değişiklikler yaptı. Birçok arkadaşlarımız farklı yerlere geçti, birim değişikliği yaptı, o arkadaşlarımız bulundukları pozisyonlara adapte olmaya başladılar. Ülkenin genel konjektörünün içinde bulunduğu Suriye'deki operasyon, dışarda yaşanan problemlerden kaynaklı ekonomik sıkıntıları bireysel olarak bizlerin yaşadığı gibi kurumsal olarak da yaşıyoruz. Kendinizi şahsi olarak düşündüğünüz zaman yaşadığınız ekonomik sıkıntılar elbette ki bizlere de yansıyor. Bu dışarıdaki ve ülkemizdeki durum sakinleşmediği sürece de ekonominin toparlanacağı yok. Ülkemiz dik duruyor, dirayetli duruyor, bu noktada gerekli atılımları yapıyor, adımları atıyor bu noktadaki süreç elbette ki toparlanacaktır" dedi.

"Ekonomik dengeler değişti"

Aytaç Yalçınkaya, konuşmasında değişen ekonomik dengelerden bahsederken, "MASKİ'nin elektrik faturaları aylık 4 milyon lira iken şu an 9 milyon liraya gelmiş durumda. 11 buçuk olmuş. Buradaki etkiler de şunlar. Biz arıtma tesislerimizi devreye altık, Turgutlu alındı, Manisa merkez alındı. Bunlarda da devasa elektrik tüketimleri oluşuyor. Bir işletme gideri var. Baktığınız zaman bütün bu problemler elbette ki önümüzde. Biz ne yapıyoruz. Çözüm üretmek için çaba harcıyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün geçen dönemden bu güne kadar projesini hazırlayıp bitirdiği mahallelerimizin, arıtmalarımızın, kanalizasyonlarımızın, içme suyumuzun İller Bankası'nda bekleyen toplam bedeli 1 milyar 200 milyon lira. Yani bu paraya ihtiyacımız var. Bitirdiğimiz projelerin hayata geçirilebilmesi için. Bu konuda da Dünya Bankası'ndan İller Bankası'na gelen bir paket var. 500 milyon Euro'luk bir paket. Arkasından gelecek bir 500 milyon Euro'luk bir paket şeklinde. Alt yapılara ayrılmış bir bedel var. Bununla ilgili olarak da biz MASKİ Genel Müdürümüz Şehnaz Başaran ile birlikte ayda bir Ankara'dayız. Sürekli İller Bankası tarafından bu bedelleri çözmeye çalışıyoruz. Derbent'in kanalizasyonu ve içme suyu da bu bedellerin içindeki rakam. Bir beldenin dahi 50 milyon civarındadır alt yapı giderlerinin toplam rakamı. Şu algıyı düşünmenizi istiyorum. 'Arkadaş ben zaten bu formu daha önce doldurdum, sorunlarımı bildirdim, düzelmedi.' Sizin bildirdiğiniz sorunların bir önceki dönem yazdıklarınızla şu ankileri koyalım. Yüzde 40-50'si toparlanmıştır, yüzde 40-50'si kalmıştır. Günün getirdiği yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Burada biz elimizden geldiğince sorunları çözmeye, odaklanmaya çalışıyoruz. Tabi ki kurumsal olarak bireysel olarak yanlışlarımız olabilir, bunları da bugün sizlerden dinlemeye geldik. Konuşacağız, tekrar notlarımızı alacağız. Yapabileceklerimiz konusunda da elimizden geldiğince çözmeye çalışacağız" diye konuştu.

"400 kilometre asfalt yapıldı"

Yalçınkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini hatırlatırken, "Bu dönem asfalt sezonu, yama işlemlerini kaçırmayalım diye parasal boyutta bir sıkıntımız ve stresimiz vardı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin borçlanma yetkisi vermesiyle birlikte 20 milyon lira civarında asfalt kredisi kullandık. Tamamen kendi ekiplerimizle il genelinde 400 kilometreye yakın grup yollarımızın asfaltlarını attık. Şu anda da 10 ayrı ekip halinde de yama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Bizim derdimiz siyaset yapmak değil"

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya'nın ardından muhtarlara yönelik konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Siyasal bir süreç yaşandı. Geçtiğimiz süreçte belki biz yanlış anlaşıldık belki Büyükşehir yanlış anlaşıldı. Bir takım sıkıntılar Turgutlu'da varmış gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. Vatandaş bu hizmeti alamadığı için bunları düşündü, sizler bu hizmeti alamadığınız için düşündünüz. Turgutlu'da gerçekten eksiklerimiz vardı. Bu eksikleri gidermeyle ilgili Büyükşehirle çok ciddi adımlar atmaya başladık. Meclis üyelerimizle birlikte Genel Sekreterimiz de bu konuya dahil oldu. Bundan sonraki sürecin daha iyi ilerleyeceğini düşünüyoruz. Yapılan hizmetlerin eksiklerimizin, sizler tarafından bize bildirilen isteklerin daha hızlı ve yerinde çözümüyle ilgili ciddi adımlar attığımızı düşünüyoruz. Bu program da bunun için düzenlenmiş bir program. Düşünün ki ilk muhtarlar toplantısı Turgutlu'da yapılıyor. Burada bizim derdimiz siyaset yapmak değil. Siyaseti ne zaman yapacağız 5 sene sonra 4,5 sene sonra çıkacağız sahalarda hep beraber yaparız. Şu anda hizmet yapma dönemi. Hepimizin hizmetle ilgili derdi olması lazım. Bundan sonraki süreçte de benim yol haritam bu olacak. Hizmet etmek üzerine olacak. Bütün muhtar arkadaşlarım konuya dahil. Kapım bütün muhtar arkadaşlara açık. Özellikle muhtar arkadaşlarıma telefonum 7/24 açık. Her zaman ulaşabilirsiniz. Zaman zaman sizleri de ziyaret etmeye çalışıyorum. Bu programı düzenledikleri ve bizleri de davet ettikleri için Genel Sekreterimiz Aytaç Yalçınkaya'ya ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kendilerine söz verilen muhtarlar istek ve taleplerini Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a iletti.

Kaynak: Bültenler