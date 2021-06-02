Büyükşehir Halkın Yanı Başında
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Büyükşehir Halkın Yanı Başında

Büyükşehir Halkın Yanı Başında
Habermetre - Haberler | Toplum

Büyükşehir halkın yanı başındaMahallelere 'Derman ve Kadın Eli' değiyorAdana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi'nin birlikte çalışması sonucu kırsaldaki mahallelere hizmet anında ulaşıyor.

Büyükşehir halkın yanı başında

Mahallelere 'Derman ve Kadın Eli' değiyor

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi'nin birlikte çalışması sonucu kırsaldaki mahallelere hizmet anında ulaşıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ve Ceyhan Belediyesi Kadın Eli ekipleri kırsaldaki mahalle ve köylerde birlikte çalışarak halkın sorunlarını dinliyor çözüm üretiyor.

ANINDA HİZMET

Ceyhan'ın Durhasandede, Yellibel ve Kılıçkaya Mahallelerinde birlikte çalışma gerçekleştiren Derman ve Kadın Eli ekipleri çok sayıda eksiği giderdi, çalışma gerçekleştirdi.

Asfalt, parke çalışması, temizlik, park ve bahçe çim biçimi, oyun parkları onarımı, ibadethane ve türbelerde temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapan ekipler aynı zamanda sağlık taraması da gerçekleştirdi.

Derman ekiplerinin özellikle kırsal mahallelerdeki çalışmalarında belli sorunların anında çözümü ve hizmetin hızlı ulaşımı konusunda memnun kalan mahalle muhtarları uygulamadan dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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