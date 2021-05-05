Büyükşehir'den pandemiden etkilenen esnafa alışveriş çeki desteği
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Büyükşehir'den pandemiden etkilenen esnafa alışveriş çeki desteği

Büyükşehir'den pandemiden etkilenen esnafa alışveriş çeki desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle iş yerleri kapanan esnaf ve iş yeri çalışanlarına alışveriş çeki desteği sağlayacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle iş yerleri kapanan esnaf ve iş yeri çalışanlarına alışveriş çeki desteği sağlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Samet Erdoğan ile makamında bir araya gelerek, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Erzurum Öğrenci Servisleri ve Personel Derneği, Emekliler Derneği, Lokantacılar Odası, Erzurum Kantinciler Derneği, Konfeksiyoncular, İmalatçılar, Elbiseciler ve Tuhafiyeciler Odası ile Otelciler ve Kahveciler Odası'nın yetkilileriyle bir araya gelerek pandemi nedeniyle iş yapamayan esnafımıza Ramazan Bayramı öncesi destek olmak amacıyla bir yardım çalışması başlattık" dedi.

Başkan Sekmen, "Buna göre ilgili oda mensupları esnaf kardeşlerimize ve çalışanlarına mahallelerimizde bulunan küçük ve orta ölçekli market ve bakkallarımızda kullanılmak üzere toplam 500 bin lira değerinde alışveriş çeki dağıtacağız. Böylelikle hem esnaf kardeşlerimize hem de mahallelerimizde bulunan bakkallarımıza karınca kararınca destek olacağız" diye konuştu.

Başkan Sekmen, pandemi nedeniyle iş yapamayan esnafa yönelik yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Erzurum Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Samet Erdoğan da, "Başkanımız Mehmet Sekmen Beyefendiye, şuan ayakta kalma mücadelesi veren bakkallarımıza ve esnafımıza yaptığı bu güzel destekten ötürü teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Büyükşehir'den pandemiden etkilenen esnafa alışveriş çeki desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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