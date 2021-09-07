Büyükşehir'den okul bölgelerine ek sefer
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Büyükşehir'den okul bölgelerine ek sefer

Büyükşehir'den okul bölgelerine ek sefer
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki okul bölgelerine ders saatlerinde öğrencilerin rahat ve kolay ulaşım sağlayabilmesi için ek sefer uygulamasına başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki okul bölgelerine ders saatlerinde öğrencilerin rahat ve kolay ulaşım sağlayabilmesi için ek sefer uygulamasına başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde eğitim ve öğretime katkı anlamında tüm alanlarda faaliyet yürütüyor. Bu kapsamda son olarak ulaşımda "ek sefer" uygulaması hayata geçirildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin talimatıyla, Adapazarı ve Serdivan başta olmak üzere kent genelinde okul yoğunluğunun yaşandığı tüm bölgelere, güzergahlara ek seferler düzenlenmeye başlandı.

66 araca 9 araç eklendi, ek seferler başladı

Güçlü filosuyla kent genelinde 66 araçla sefer yapan Büyükşehir, okulların açılmasıyla 9 aracı daha hizmete aldı. İlk-ortaokul, lise ve üniversite kampüslerinin yer aldığı Esentepe yerleşkesi, Et-Balık Liseler Kampüsü, Yeni Stadyum, Yenikent Böglesi, Maltepe, Yazlık ve Serdivan Mavi Durak güzergahlarında sefer saatleri sıklaştırıldı. Bu uygulamayla öğrencilerin salgın şartlarına uygun ve rahat ulaşım sağlaması sağlanacak.

Çocuklarımız ve ailelerinin huzurunu önemsiyoruz

Ulaşım Dairesi'nden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin en sorunsuz şekilde yürütülmesi için gayretle çalışıyoruz. Güçlü ulaşım filomuzla, vatandaşlarımızın en rahat şekilde yolculuk yapabilmesi için yeni uygulamalar hayata geçiriyoruz. Şehrimiz genelinde okul yoğunluğunun yaşandığı bölgelere +9 araçla, ek seferler başlattık. Yarınlarımızın yıldızı olacak çocuklarımızın ve ailelerinin huzurunu önemsiyor, yaptığımız her çalışmada öncelik oluşturuyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılı, şehrimiz için hayırlı olsun" denildi. - SAKARYA

Büyükşehir'den okul bölgelerine ek sefer
Büyükşehir'den okul bölgelerine ek sefer
Büyükşehir'den okul bölgelerine ek sefer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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