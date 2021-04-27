Büyükşehir Belediyesinden Gesi Değirmendere Vadisi'ne on bin sarıçam fidanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Belediyesinden Gesi Değirmendere Vadisi'ne on bin sarıçam fidanı

Büyükşehir Belediyesinden Gesi Değirmendere Vadisi'ne on bin sarıçam fidanı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gesi Değirmendere Vadisi'ne de 10 bin sarıçam fidanı dikti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gesi Değirmendere Vadisi'ne de 10 bin sarıçam fidanı dikti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ali Dağı, İldem, Derevenk Viyadüğü gibi şehrin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları Gesi Değirmendere Vadisi'nde sürdürülüyor.

Gesi Değirmendere Vadisi'nin yamaçlarında bugüne kadar 10 bin sarıçam fidanını toprakla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 2021'de Erciyes ve Ali Dağı başta olmak üzere şehrin muhtelif yerlerine 100 bin fidan dikmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesinden Gesi Değirmendere Vadisi'ne on bin sarıçam fidanı
Büyükşehir Belediyesinden Gesi Değirmendere Vadisi'ne on bin sarıçam fidanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Kurtik Dağı'nda nisan sonu kar kalınlığı 6 metre
Kurtik Dağı'nda nisan sonu kar kalınlığı 6 metre
Teslim olmamak için intihara bile kalkışan uyuşturucu satıcısının sonu cezaevi oldu
Teslim olmamak için intihara bile kalkışan uyuşturucu satıcısının sonu cezaevi oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Adnan Menderes Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Hakan Sabancı Farah Zeynep Abdullah
Spor Ünal Karaman Fırat Aydınus Mete Kalkavan Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Büyükşehir Belediyesinden Gesi Değirmendere Vadisi'ne on bin sarıçam fidanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 13:44:21. #1.16#

title