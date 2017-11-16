Büyükşehir'den Film Festivali Sponsorlarına Plaket

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, düzenlenen törenle 7. Malatya Uluslararası Film Festivali'ne sponsor olan firmaların temsilcilerine plaket verildi.



Törende konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, film festivalini güzel hale getiren katılımcılara teşekkür ederek, "Bu sene gerçekten şahsım adına festivali çok olumlu buldum. Sinema salonlarının tıklım tıklım olması belki birçok filme izleyicilerin girememesi, kuyrukların oluşması bu da film festivalinin yerel manada kabul gördüğünü artık izlendiğini, takip edildiğini gösterir" şeklinde konuştu. Daha sonra 7'nci Uluslararası Malatya Film Festivali'ne sponsor olan firmaların yetkililerine, protokol üyeleri tarafından plaketleri verildi. Bir otelde düzenlenen plaket törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Nevzat Aslan, Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Murat Türksoy, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, jüri üyeleri, film yönetmenleri ve çok sayıda oyuncu katıldı. - MALATYA