Büyükşehir'den asfalt üretim atağı Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (PORTAŞ), Polatlı'daki Asfalt Plent Şefliğinden sonra Eski Kıbrıs Şantiyesinde de asfalt üretimine başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (PORTAŞ), Polatlı'daki Asfalt Plent Şefliğinden sonra Eski Kıbrıs Şantiyesinde de asfalt üretimine başladı. Kendi asfaltını kendisi üretmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi devreye girecek yeni şantiyelerle birlikte gelecek yıl bahar aylarında günlük yaklaşık 15 bin ton asfalt üretmeyi hedefliyor.

Eski Kıbrıs Şantiyesine gelerek ilk üretim çalışmalarını PORTAŞ Genel Müdürü Mesut Özarslan ile birlikte yerinde inceleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Yüksel Arslan, Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanlarıyla asfalt üretir hale gelmesinin önemine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Polatlı Asfalt Şantiyesinden sonra şimdi de Eski Kıbrıs Şantiyesinde üretime başladık. Ankara'nın bütün ihtiyacını kısa bir sürede karşılayacağız. İnşallah Başkent'te asfaltsız cadde bırakmayacağız, çok mutluyuz. Büyükşehir Belediyemiz önümüzdeki günlerde ise Yeni Kıbrıs Şantiyesini açarak asfalt üretimine hız kesmeden devam edecek."

Maliyetler düşecek

Büyükşehir Belediyesine bağlı Proje Organizasyon İnşaat Doğalgaz İç ve Dış Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (PORTAŞ), 200 dönümlük alanda kurulu olan Eski Kıbrıs Şantiyesinde günlük bin 500 ton asfalt üretecek.

Var olan öz kaynaklarını doğru kullanmayı ilke edinen Büyükşehir Belediyesi atıl durumdaki Eski Kıbrıs Şefliğinde kendi asfaltını üreterek maliyetleri büyük ölçüde azaltmayı amaçlıyor.

Yeni Kbrıs Şantiyesi de kısa süre içinde üretime geçecek

Polatlı Asfalt Şefliğinde günlük bin 500 ton asfalt üreten PORTAŞ kısa süre içinde Yeni Kıbrıs Şantiyesini de devreye sokacak.

Yeni Kıbrıs Şantiyesinde günlük 2 bin ton asfalt üretimi gerçekleştirecek olan PORTAŞ, kış aylarında 11 adet taş ocağı ve yeni plent işletmesi daha açarak gelecek yıl bahar sonu itibarıyla günde yaklaşık 15 bin ton asfalt üretmeyi hedefliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA