Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'yı Türk dünyasına anlattı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçildiği Özbekistan'ın Hive şehrindeki TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı'nda, kent hakkında bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Aktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı toplantıda yaptığı sunumda, Bursa'nın, gönül coğrafyasıyla köprü olmayı sürdüren Türk medeniyetinin kadim şehirlerinden olduğunu belirtti.

Aktaş, bugüne kadar ata sporları, sergiler, TÜRKSOY kültür sanat faaliyetleri, sempozyum ve yayınlar, Türk Dünyası Müzeler Buluşması gibi birçok faaliyet sayesinde hem TÜRKSOY ile iş birliği yaptıklarını hem de Türk dünyasına yönelik faaliyetlere ağırlık verdiklerini ifade etti.

Bu faaliyetleri artırarak devam ettireceklerini vurgulayan Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılı, Türk dünyası ve şehrimiz için önem arz eden yıl dönümleri ve etkinliklerin Bursa'da bir araya geldiği bir yıl. Bursalı bir Türk mutasavvıf olan, ziyaretgahı şehrimizde bulunan, tarihi Ulu Cami'nin ilk imamı ve birçok dile tercüme edilen ilk Türkçe Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi'nin vefatının 600'üncü yılı. Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı. Ayrıca bu yıl şehrimiz, zanaat ve halk sanatları alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler arasına seçildi ve 4. Dünya Göçebe Oyunları bu yıl şehrimizde, adeta tarih kokan güzel ilçemiz İznik'te düzenleniyor. Böylesi anlamlı bir yılda 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' olarak gerçekleştireceğimiz proje ve faaliyetlerimizle Türk dünyasının gönül bağlarının güçlendirilmesi, kültürel mirasın yaşatılması, siyasi ve iktisadi birliğin geliştirilmesi hususunda Türk dünyasına katkı sunmaya devam etmek arzusundayız."

Alinur Aktaş, 2022 yılında düzenlemeyi düşündükleri çalışmaları ana başlıklarıyla aktararak, Bursa'nın Türk dünyasını beklediğini sözlerine ekledi.