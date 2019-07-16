Büyükelçi o geceyi yazdı, Almanya'yı uyardı

BERLİN Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ın 'Demokrasi Adına Direnişin 3. Yıl dönümü' başlıklı makalesinde, FETÖ'ye karşı yürütülen etkili mücadele sonucunda örgütün Türkiye'deki ana omurgasını kaybettiğini ancak yurt dışındaki geniş yapılanması sayesinde hayatta kalmaya çabaladığını belirterek, bu tehlikenin farkına varan çeşitli ülkelerin ve uluslararası kuruluşların FETÖ'yü terör örgütü olarak sınıflandırdıklarının altını çizdi. FETÖ'nün bugün Almanya'da çok geniş bir ağa sahip olduğuna da işaret eden Aydın, "FETÖ mensuplarının barındığı ve örgütün emellerini gerçekleştirmek için çalışmaya devam ettiği ülkelerin birçoğu da FETÖ tehdidinin boyutunu henüz kavrayamamıştır. Almanya Federal Cumhuriyeti de maalesef bu ülkelerden biridir" ifadelerini kullandı.

EN GÜVENLİ LİMANLARI ALMANYA

Büyükelçi Aydın, şu değerlendirmelerde bulundu: "Terör örgütü FETÖ mensupları, Almanya'yı dünyadaki en büyük güvenli limanları olarak algılamaktadır. Alman dış temsilciliklerinden kolaylıkla vize alabilmektedirler. Bu kişilerden binlercesi Almanya'nın liberal sığınma mevzuatını istismar etmektedir. 2016 darbe teşebbüsünün iki numarası olan Adil Öksüz'ün Almanya'da bulunduğuna dair pek çok işaret vardır. Fakat bu teröristlerin tutuklanarak iade edilmesine yönelik Türkiye'nin defaatle iletmiş olduğu talepler sonuçsuz kalmıştır."

DARBE GİRİŞİMİ ALMANYA'DA OLSAYDI...

Bugüne kadar FETÖ üyesi 55 kişinin iade dosyalarının iletildiğine ancak bunlara olumlu yanıt alınamadığına dikkati çeken Aydın, Almanya'dan iş birliği beklediklerini, bugüne kadarki tutumun Türk toplumu açısından anlaşılır olmadığını kaydetti. Almanya ile Türkiye arasındaki yakın ve çok boyutlu ilişkilerin yüzlerce yıllık bir tarihe dayandığını ifade eden Aydın, "Ülkelerimiz NATO müttefikidir. İşte bu nedenle pek çok Türk vatandaşı Almanya'nın FETÖ ve mensuplarına yönelik tavrını anlamakta güçlük çekmektedir. Gizli bir suç örgütünün Almanya'da darbe girişimde bulunduğunu varsayalım. Şayet bunun sonrasında kaçak darbeciler ve destekçileri Türkiye'ye gelerek kanundan saklanabilseydi, Alman kamuoyu da bu tür bir gelişmeyi anlamakta aynı zorluğu çekerdi" vurgusu yaptı.

ALMAN İSTİHBARATI FETÖ'YÜ İZLEMELİ

FETÖ'nün Almanya'daki tehlikeli faaliyetlerinin iç istihbarat teşkilatı tarafından izlenmesi gerektiğini belirten Aydın, "Almanya Federal Cumhuriyeti'nin ortağı ve müttefiki olarak, FETÖ terör örgütünden kaynaklanan tehlikeyi Alman tarafının dikkatine getirmeyi kendimize görev addediyoruz. Bu suç örgütünün ve üyelerinin Anayasayı Koruma organlarınca izlenmesi, söz konusu tehlikenin önlenmesine ve FETÖ'nün gerçek yüzünün Almanya'da da su yüzüne çıkarılmasına yönelik etkin bir ilk adım olur. Türkiye bu bağlamda Almanya ile iş birliğine hazırdır. Zira ortak tehditlerin üstesinden gelinmesi ancak ortak çalışmayla mümkün olur" değerlendirmesinde bulundu.