BÜYÜKÇEKMECE'DE ZAYIFLAMA VE CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN OPERASYONU
BÜYÜKÇEKMECE'de kaçak yollarla yurda getirilen cinsel performans artırıcı hammaddelerle yapılmış çok sayıda zayıflama ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye edildi. Öte yandan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2019 yılı içerisinde yaptığı operasyonlar kapsamında 8 milyon yasaklı ilaç ele geçirildiği öğrenildi.
Görüntü Dökümü---------------(Polis Kamerası)-Polis ekiplerinin deponun kapısını açması-Depoda yapılan aramalar -Zayıflama ve cinsel içerikli ürünler (AKTÜEL)-Sergiden görüntü -Ele geçirilen ürünlerin görüntüleri -Genel ve detaylar