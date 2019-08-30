Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü

30.08.2019 13:54

Samsun, Sinop, Tokat, Çankırı, Kastamonu, Amasya ve Çorum'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Burada Vali Kaymak, anıt şeref defterini imzaladıktan sonra Valiliğe geçerek "Yaşayan Atatürk Salonu"nda tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Maydanı'ndaki tören, Vali Kaymak, Garnizon Komutanı Piyade Albay Üstün ve Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'in askeri araçla halkı selamlamasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini anlatan konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından Samsun Büyükşehir ile İlkadım Belediyeleri tarafından Türk Halk Müziği konseri verildi.

Konserde, Muteber Yılmaz isimli kadının tören alanında oynaması ilgi çekti. Canik Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri ise renkli görüntüler oluşturdu.

Garnizon Komutanlığı Bando Ekibi'ne 9 yaşındaki Mehmet Emre Çalışkan'ın şeflik yaparak "Ceddin Deden" marşını yönetmesi ilgiyle izlendi.

Program, askeri birlikler, öğrenciler ve muharip gazilerin geçit töreniyle sona erdi.

Sinop

Sinop İskele Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Köksal Şakalar, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, İl Emniyet Müdürü Vekili Oğuz Lale, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şakalar ve Belediye Başkanı Ayhan, vatandaşların bayramını kutladı.



Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okuduğu tören, tören geçişinin yapılmasıyla sona erdi.

Tokat

Tokat'ta düzenlenen törende Vali Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Albay Rıfat Dönel ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Balcı, makamında tebrikleri kabul etti.



Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.



Törene AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Çankırı

Anıt Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ardından Vali Hamdi Bilge Aktaş, Valilikte tebrikleri kabul etti.

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende ise Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen halkı selamladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı programda şiirler okundu.

Program, askeri birlik ve gazilerin geçit töreniyle sona erdi.

Kastamonu



Kastamonu'da Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti.



Vali Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu ve Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun vatandaşların bayramını kutlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Burada Albay Aydoğdu tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.



Öğrenciler tarafından şiirlerin okunmasının ardından Kastamonu Belediyesi halk oyunları ekibi gösteri sundu.



Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma köpeklerinin gösterisi de ilgiyle izlendi.



Jandarma komandoları tarafından gerçekleştirilen silahlı gösterinin sonunda Türk bayrağı açılıp "Bayrak" şiirinin okunması, vatandaşlardan yoğun alkış aldı.



Program, geçit töreniyle sona erdi.

Amasya

Yavuz Selim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Daha sonra Vali Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, Garnizon Komutan Vekili Albay Fatih Akpınar, Amasya Belediye Başkan Vekili Cahit Aktaş, tebrikleri kabul etti.

Tören, gösterilerin ardından son buldu.

Çorum

Çorum'da Valilik, İl Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı adına Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Valilik makamında Vali Mustafa Çiftçi, İl Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın katılımıyla tebrikler kabul edildi.

Çiftçi, Öcal ve Aşgın, ardından Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen törende askeri araçtan vatandaşları ve tören birliklerini selamladı.

Programda konuşmaların ardından şiirlerin okundu ve tören geçişi yapıldı.

Çorum Belediyesi Mehteran Takımı'nın konserinin ardından tören son buldu.

Kaynak: AA