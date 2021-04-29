Bursaspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları devam ediyor
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Bursaspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Bursaspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 33. haftasında cumartesi günü saat 13.30'da Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da çalışmalar devam ediyor.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında cumartesi günü saat 13.30'da Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da çalışmalar devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım bugünkü antrenmanda çift kale maç yaptı.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman,1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunu ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı.

Bursaspor hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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