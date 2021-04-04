Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları tamamlandı
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Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları tamamlandı

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Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları tamamlandı

TFF 1. Lig'in 28. haftasında yarın Altay'la karşı karşıya gelecek olan Bursaspor'da hazırlıklar tamamlandı.

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TFF 1. Lig'in 28. haftasında yarın Altay'la karşı karşıya gelecek olan Bursaspor'da hazırlıklar tamamlandı. Yeşil-beyazlı takım, bugün yaptığı antrenmanın ardından Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girdi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında yarın saat 19.00'da sahasında Altay ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas pres oyunu ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi. Hazırlıklarını tamamlayan Bursasporlu futbolcular kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları tamamlandı
Bursaspor'da Altay maçı hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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