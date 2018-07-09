Bursa'ya İki Yeni Hafriyat Sahası

Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Sağlıklı Şehir Bursa' hedefiyle Kestel ve Gemlik ilçelerinde düzenlenen iki alan, hafriyat sahası olarak şehre kazandırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışmaları sürdürülen hafriyat alanlarına iki yeni bölge daha eklendi. Madencilik faaliyeti sebebiyle doğal yapısı bozulan ve 'Orman Sahaları Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan ıslah maksadı ile tahsis edilen Kestel ilçesine bağlı Yeni Mahalle ile Gemlik İlçesi'ndeki Cihatlı Mahallesi'nde bulunan sahalar, hafriyat toprağı ile doldurulmaya başlandı.

Yeniden doğaya kazandırılmaları amacıyla hafriyat kabulüne başlanan sahalar, Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilecek. Büyükşehir Belediyesi'nin, gelir tarifesine göre ton başına ücretlendireceği bölgelere döküm yapmak isteyen firmalar, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na ödeme yaptıklarına dair dekontu saha görevlisine teslim ederek döküm yapabilecekler. Yapılan değerlendirmelerin ardından Gemlik Cihatlı Depolama Sahası'na ilk etapta 650 bin ton, Kestel Yeni Mahalle Depolama Sahası'na da 700 bin ton hafriyat atığının depolanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarıyla, Bursa'nın değerlerine değer kattıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni hafriyat sahalarıyla da hem hafriyat atıklarının değerlendirildiğini, aynı zamanda da doğal yapısı bozulmuş arazilerin ıslah edildiğini belirtti. - BURSA