Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Kars, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

Kars'ta sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla vatandaşlar evlerine gitti. Polis ekipleri cadde ve sokaklarda uygulama yaptı. Kentin en kalabalık yerlerinden Kazım Karabekir Paşa ve Atatürk caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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