Bursa'da Zabıtalar, Küçük Kızı Yangından Kurtardı

Serkan AKKUŞ/GÜRSU (Bursa)- BURSA'nın Gürsu ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan kız çocuğunu zabıta ekibi kurtardı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, zabıtalara teşekkür etti.

Merkez Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde öğle saatlerinde halk pazarı kurulan sokaktaki bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, pazar esnafı itfaiyeye haber verdi. Pazar yerinde denetim yapan zabıta memurları da eve gitti. İçeriden ses geldiğini fark eden zabıta memurları, eve girip bir kız çocuğunu alarak dışarı çıktı. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, adı açıklanmayan küçük kızı kurtaran zabıta memurlarını makamında kabul ederek kutladı ve onlara teşekkür etti. Başkan Işık, "Her şeyden önce hemşehrilerimizin can güvenliğini öncelikli görevleri olarak benimseyen zabıta ekiplerimizi, görevlerini kahramanca yerine getirmeleri dolayısıyla tebrik ediyorum. Hemşehrilerimizin her anlamda huzur içerisinde yaşamalarını sağlamak için özveriyle çalışan zabıta ekiplerimiz, gerektiğinde canlarını da ortaya koymayı göze almaktadır. İnsan canı ve sağlığı için gece gündüz çalışan zabıtalarımızın insan odaklı duyarlılıkları ilçemizdeki huzur ortamının sağlanmasında büyük önem taşımaktadır. Yangında mağdur olan aileye geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yangının can kaybı olmadan önlenmiş olmasında emeği geçen tüm zabıta ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

