Bursa'da yaralanan motosikletliye yoldan geçen doktor müdahale etti
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Bursa'da yaralanan motosikletliye yoldan geçen doktor müdahale etti

Bursa'da yaralanan motosikletliye yoldan geçen doktor müdahale etti
Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi o esnada yoldan geçen bir doktor yaptı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi o esnada yoldan geçen bir doktor yaptı. Yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, akşam saatlerine doğru İnegöl ilçesindeki Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Turan Karaman yönetimindeki 16 AKR 104 plakalı motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken, İshakpaşa Camii aralığından caddeye çıkan Yusuf Erdoğan(35) yönetimindeki 16 SRC 09 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrularak asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Sürücünün imdadına o esnada yoldan geçen bir doktor yetişti. Doktorun ilk müdahalesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Bursa'da yaralanan motosikletliye yoldan geçen doktor müdahale etti
Bursa'da yaralanan motosikletliye yoldan geçen doktor müdahale etti
Bursa'da yaralanan motosikletliye yoldan geçen doktor müdahale etti
Bursa'da yaralanan motosikletliye yoldan geçen doktor müdahale etti
Bursa'da yaralanan motosikletliye yoldan geçen doktor müdahale etti
Bursa'da yaralanan motosikletliye yoldan geçen doktor müdahale etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz

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