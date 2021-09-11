Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı - Haberler
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Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel
Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla törenler gerçekleştirildi.

Program, Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehter Takımı eşliğinde Tophane'den Atatürk Anıtı'na yürüyüşle başladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyelerinin de katıldığı kortejde, Tahtakıran Kılıç Kalkan Ekibinin gösterisine de yer verildi.

Yürüyüş sonrası Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Bursa Kent Müzesi Amfi Tiyatro'da devam etti.

Aktaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, bir asır önce Türkiye'nin birçok şehri gibi tarih, kültür ve doğal güzellikler kenti Bursa'nın da işgal sürecini yaşadığını söyledi.

Bursa'nın işgalinin bütün ülkeyi derinden etkilediğini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu günler, aslında tarihten ve yaşadığı coğrafyadan tamamen silinmeye çalışılan bir milletin yeniden ayağa kalkışının yıl dönümleridir. Bu vesileyle Bursa'nın fethinden kurtuluşuna kadar geçen sürede bu toprakları bizlere bırakmak için hayatını vakfeden, canını feda eden ecdadımızı rahmetle yad ediyorum. Osman Gazi'den Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu şehre emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle anıyorum."

Halk oyunları, mehter ve kılıç kalkan gösterilerinin sergilendiği programda, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Bülbül" şiiri seslendirildi.

Tören, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa" temalı şiir yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri
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