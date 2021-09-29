Bursa'da kız arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kişi ağır yaralandı

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayarak yaraladığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kadir D, ayrıldığı kız arkadaşı Nezahat A. ile barışmak için Demirtaş Mahallesi'nde bulunan ikametine gitti.

Nezahat A, Kadir D'nin geldiğini görerek Kadın Acil Destek İhbar Sistemi ( Kades ) uygulaması üzerinden yardım talebinde bulundu.

Bu sırada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nezahat A, mutfaktan aldığı bıçakla Kadir D'yi karın bölgesinden bıçaklayarak yaraladı.

Ağır yaralanan Kadir D, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Nezahat A. ise ikametinde gözaltına alındı.