Bursa'da kadın futbol takımı kuruluyor
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Bursa'da kadın futbol takımı kuruluyor

05.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:38
Bursa'da kadın futbol takımı kuruluyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Orhangazi Gençlerbirliği bünyesinde kadın futbol takımı için adımlar adıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Orhangazi Gençlerbirliği bünyesinde kadın futbol takımı için adımlar adıldı. Futbolcu kadrosu oluşumuna başlayan Gençlerbirliği yönetimi oluşumu tamamladıktan sonra takım Bölgesel Kadın Ligi'nde mücadele verecek.

Orhangazi ilçesini Süper Amatör Lig'de temsil eden Orhangazi Gençlerbirliği Kulübü, ilçenin ilk kadın futbol takımı kuruyor. Gençlerbirliği yönetimi aldığı karar doğrultusunda kadın futbol takımı kurmak için çalışmalara başladı. Takımın antrenörlüğünü ise Eyüp Kayalı ile Bahar Alpaslan yapacak. Gençlerbirliği kadın futbol takımı için sporcular ile anlaşmaya başlanıldı. Takımın tamamlanmasının ardından, Bölgesel Ligde mücadele vereceği açıklandı.


Bursa'da kadın futbol takımı kuruluyor
Bursa'da kadın futbol takımı kuruluyor
Bursa'da kadın futbol takımı kuruluyor
Bursa'da kadın futbol takımı kuruluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

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