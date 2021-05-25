Bursa'da erkenci kirazı hasadı başladı
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Bursa'da erkenci kirazı hasadı başladı

Bursa'da erkenci kirazı hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde erkenci kiraz hasadı sancılı başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde erkenci kiraz hasadı sancılı başladı. 5 bin dekarlık alanda yetişen kirazın rekoltesinde yüzde 50 düşüş bekleniyor. Erkenci kirazı dalından 10-13 liraya satılırken, pazarda ise 20 ile 25 lira arasında alıcı buluyor.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ve İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, kiraz hasadını inceledi. Sezai Çelik, "İnegöl'de kiraz hasadı başladı. Şu an hasadı yapılan kiraz erkenci kiraz. İnegöl'ümüzde Napolyon gibi çeşitler de çıkıyor. Bu erkenci kirazlar iç piyasaya gidiyor, diğer kirazlar ihracata gidiyor. Son yıllarda mevsimlerin değişmesi, yağmurların tam kiraz hasadına denk gelmesiyle kalite düşmesi ihracatı etkiledi. İnegöl'de 5 bin dekar alanda kiraz üretimi yapılmakta. Bu sene sert bir kış geçirdik, şeftali, erik ve kirazda çok büyük verim kaybı var. Kirazda yüzde 50'in üzerinde rekolte düşüklüğü var. Kiraz kilo basmadığı için maliyeti de yüksek oluyor. Kiraz toplayan kişinin günde 70-80 kilo kiraz toplayabilmesi lazım ki para kazandırsın. Ürün olmadığı için toplama limiti de düştü. Bu sebepten dolayı İnegöl kiraz üretiminden uzaklaşmakta" dedi.

İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, ""Bu yıl hayırlısı ile erkenci kiraz hasadına başladık. Bu yıl diğer yıllara nazaran kışın sert geçmesinden dolayı ürünlerde rekolte kaybı söz konusu. Bu sene az zararla kapatmayı düşünüyoruz. Son 2 yıldır meyve üreticisi zor durumda, bankalar ile sıkıntılarımız var, sigorta şirketleri ile sıkıntımız var. Sigorta yaptırıyoruz, sigorta şirketleri zararlarımızı karşılamıyor. Sigorta yaptırmıyoruz, afetlerde yaşadığımız sıkıntılardan dolayı bankalar erteleme yapmıyor. Büyüklerimizden yardımcı olmalarını temenni ediyoruz" dedi. - BURSA

Bursa'da erkenci kirazı hasadı başladı
Bursa'da erkenci kirazı hasadı başladı
Bursa'da erkenci kirazı hasadı başladı
Bursa'da erkenci kirazı hasadı başladı
Bursa'da erkenci kirazı hasadı başladı
Bursa'da erkenci kirazı hasadı başladı
Bursa'da erkenci kirazı hasadı başladı
Bursa'da erkenci kirazı hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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