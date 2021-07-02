Bursa'da dev kurbanlık görenleri şaşırtıyor
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Bursa'da dev kurbanlık görenleri şaşırtıyor

İhlas Haber Ajansı / Yasin Keskin - Haberler | Güncel

Bursa'da dev kurbanlık görenleri şaşırtıyor Bursa'nın Karacabey ilçesinde Kurban Bayramı öncesi satışı yapılan 1.25 tonluk "şarole" cinsi dev dana, görenleri şaşkına çeviriyor.

Bursa'da dev kurbanlık görenleri şaşırtıyor

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde Kurban Bayramı öncesi satışı yapılan 1.25 tonluk "şarole" cinsi dev dana, görenleri şaşkına çeviriyor.

Kurban Bayramına az bir süre kala satışa çıkarılan kurbanlıklar, alıcılarını bulmaya başladı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde Acar Çiftliğinde yetiştirilen ve 1.25 ton ağırlığına ulaşan ve "Şampiyon" adı verilen dev kurbanlık, görenleri de adeta kendisine hayran bırakıyor. 3 yaşındaki kurbanlığa hem çiftlik sahibi hem de çalışanları özel olarak ilgilenerek bakımını yapıyor.

İşletme sahibi Serkan Acar, kurbanlığın şarole ırkı ve 3 yaşında olduğunu belirterek, "Çiftliğe geldiğinde 1 yaşındaydı. Danamızın ismi şampiyon. Son tartımında 1.25 ton geldi. Danamız bileğine kadar kendini doldurdu. Günlük 2 el arabası arpa ile mısır ve 2 balya da saman yiyor. Özenle baktık ve bugünlere getirdik. Bu hayvanı herkesin görmesini istedik. Bizim çiftliğimiz içinde güzel emeklerimizin karşılığını veren bir hayvan oldu. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kurbanı kabul olsun" ifadelerini kullandı.

Bursa'da dev kurbanlık görenleri şaşırtıyor
Bursa'da dev kurbanlık görenleri şaşırtıyor
Bursa'da dev kurbanlık görenleri şaşırtıyor
Bursa'da dev kurbanlık görenleri şaşırtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Keskin

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