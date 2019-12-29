Bursa'da 5 kilo esrar ele geçirildi

29.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:01

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin iki çiftlik evine düzenlediği operasyonda, 5 kilo esrar ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 194 bin lira ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından İnegöl ilçesindeki Tahtaköprü Mahallesi'nde bulunan iki eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda evler didik didik arandı. Aramalarda 5 kilo esrar, 10 ecstasy hap, 1 ruhsatsız tabanca, 50 mermi, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan 81 bin lira para ve 19 bin dolar (113 bin lira) ele geçirildi. Yılmaz K. ve Samet Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA