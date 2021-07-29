Büro Memur-Sen'de seçim süreci başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büro Memur-Sen'de seçim süreci başladı

Büro Memur-Sen'de seçim süreci başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Memur-Sen konfederasyonuna bağlı Erzurum Büro Memur-Sen 32 Nolu Şube Başkanlığı delege seçim sürecini tamamlayarak 14 Ağustos Cumartesi günü DSİ 8. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda Genel Kurul gerçekleştirilecek.

Memur-Sen konfederasyonuna bağlı Erzurum Büro Memur-Sen 32 Nolu Şube Başkanlığı delege seçim sürecini tamamlayarak 14 Ağustos Cumartesi günü DSİ 8. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda Genel Kurul gerçekleştirilecek.

Mevcut yönetime karşı Başkan adaylığını açıklayan Başkan adayı Savaş Emlek, "Yeni yönetim kurulu üyeleri Mustafa Dal(SGK), Hikmet Palandöken(Gençlik Spor İl Müdürlüğü), Fatih Çiftgül (Erzurum Valiliği), Coşkun Candan(Adliye) Ali ERKAN (İŞKUR) Adem GENÇ(SGK) Ebubekir ERDOĞAN(Türkiye İstatistik Kurumu) dan oluşuyor. 'Değişime destek ver yönetime ortak ol' sloganıyla yola çıktık. Sendikamız çatısı altında herkesi kucaklayarak sorunların üstesinde gelip çözüm üreteceğiz. Sendikamızın seçimi 2020 yılının ekim ayında yapılması gerekiyordu malum pandemi sürecinden dolayı ertelenerek bu günlere kaldı. Bu kayıp zaman zarfında üye arkadaşlarımızla çok sıkı istişareler kurarak çalışmalarımızı başlattık. Bunun neticesinde mevcut yönetime karşı yüzde 65 oranında üstünlük sağlayarak, 14/08/2021 Cumartesi günü yapılacak olan Genel kurulda delegelerimizin desteği ile kazanacağız. Öncü yetkili sendika ve şube olarak her zaman bu topluma örnek olma ve örneklik teşkil etme bilinci ile hareket ettik, bu bilinçle yüklendiğimiz sorumluluğun gereklerini seçim sürecimiz boyunca daha yüksek bir hassasiyet ile yerine getireceğiz. Büro Memur-Sen de seçimler ayrılığın gayrılığın, kem sözün değil, sesimizi ötelere ulaştırmanın, sözümüzü yükseltip herkesi birliğin ve kardeşliğin sendikası Büro Memur-Sen'e davet etmenin, ülkemize, insanlığa ve üyelerimize hizmet etmek üzere daha büyük ve güçlü bir Büro çalışanlarının sendikası oluşturmanın aracıdır sadece. Kardeşliğimizi, birliğimizi güçlendirmek sendikal mücadelemize güç katmak niyeti ile seçim sürecinde yer alacak tüm arkadaşlarıma Delegelerimize şimdiden teşekkür ediyor desteklerini bekliyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Fazıl Küçük Tanju Özcan Oğuzhan Asiltürk
Magazin Fatma Girik Prens Harry Demet Akalın Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Eda Erdem Mesut Özil Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büro Memur-Sen'de seçim süreci başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 15:59:18. #1.14#

title