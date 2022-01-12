Burkina Faso ulusal hava yolu şirketi Mali'ye uçuşları askıya aldı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) tarafından Mali'ye tüm sınırların kapatılarak ekonomik yaptırım uygulanması kararının alınmasının ardından, Burkina Faso'nun ulusal hava yolu şirketi Air Burkina'nın, Mali'ye uçuşları askıya aldığı bildirildi.

Air Burkina'dan yapılan açıklamada, Mali'ye tüm uçuşların askıya alındığı belirtildi.

ECOWAS liderleri, 10 Ocak'ta, şubatta yapılması planlanan seçimlerin, Mali hükümeti tarafından 2025'e ertelenmesi nedeniyle bu ülkeye yeni yaptırım uygulanması kararı almıştı.

Mali'deki cunta yönetimi ise "yasa dışı" olduğunu savunduğu yaptırımları, "şiddetle" kınadığını ve tüm kara ve hava sınırlarını ECOWAS üyesi ülkelere kapattığını duyurmuştu.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri

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