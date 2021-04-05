Burhaniye'de kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burhaniye'de kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Burhaniye'de kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İlde uygulanmaya başlayan "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı.

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İlde uygulanmaya başlayan "Dinamik Denetim Süreci" kapsamında kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı. Bu kapsamda yapılan denetimlere, tüm kamu kurumları, belediye ve meslek odaları tarafından oluşturulan denetim ekipleri katıldı.

Kaymakam İlyas Memiş'in öncülüğünde kurum amirleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Belediye zabıtları, Meslek Odaları ile ilçe denetim ekipleri tarafından merkez ve kırsal mahallelerde kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Kaymakam İlyas Memiş, "Denetimler, ticari taksiler, şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım araçları, pazar yerleri, camiler, lokanta, restoran, çay ocakları, düğün ve nikah yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezi ve kalabalık oluşturabilecek tüm ortamlarda gerçekleştirildi. Kapsamlı denetimlerde ekipler, vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza başta maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere alınan tüm tedbirlere ve kararlara uyma hususunda uyarılarda bulunmaktadır. Denetimlerde, koronavirüsle mücadelede alınan kararlara uymadıkları tespit edilenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince uyarılar ve cezai işlem yapılmaktadır. Denetimler devam edecektir" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye'de kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı
Burhaniye'de kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı
Burhaniye'de kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı
Burhaniye'de kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı
Burhaniye'de kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı
Burhaniye'de kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Bahar Candan Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Burhaniye'de kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 12:55:03. #1.16#
title