BURDUR Eşya yüklü kamyonet devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BURDUR Eşya yüklü kamyonet devrildi

11.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:30

Eşya yüklü kamyonet devrildiBurdur'da ev eşyası yüklü kamyonet devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu.

Eşya yüklü kamyonet devrildi

Burdur'da ev eşyası yüklü kamyonet devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu.

İstanbul'dan Antalya'ya ev eşyası götüren Doğan E.(46) yönetimindeki 34 DP 9433 plakalı kamyonet Burdur- Antalya karayolu Çeltikçi Beli mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Sürücü Doğan E.'nin yara almadığı kazada kamyonette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

BURDUR Eşya yüklü kamyonet devrildi
BURDUR Eşya yüklü kamyonet devrildi
BURDUR Eşya yüklü kamyonet devrildi
BURDUR Eşya yüklü kamyonet devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Cahit Özkan Pervin Buldan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Ayşegül Çınar Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Mesut Özil Halis Özkahya Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BURDUR Eşya yüklü kamyonet devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 16:31:51. #1.16#
title