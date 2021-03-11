BURDUR Eşya yüklü kamyonet devrildi
11.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:30
Eşya yüklü kamyonet devrildiBurdur'da ev eşyası yüklü kamyonet devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu.
Eşya yüklü kamyonet devrildi
Burdur'da ev eşyası yüklü kamyonet devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu.
İstanbul'dan Antalya'ya ev eşyası götüren Doğan E.(46) yönetimindeki 34 DP 9433 plakalı kamyonet Burdur- Antalya karayolu Çeltikçi Beli mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Sürücü Doğan E.'nin yara almadığı kazada kamyonette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı