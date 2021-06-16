Burdur'da kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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Burdur'da kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Burdur'da kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

BURDUR (İHA) – Burdur'un Bucak ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyondaki sürücü ve yolcu, araçta sıkışarak yaralandı.

BURDUR (İHA) – Burdur'un Bucak ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan kamyondaki sürücü ve yolcu, araçta sıkışarak yaralandı.

Burdur-Antalya karayolu Karapınar köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Bucak'tan Antalya yönüne gitmekte olan Süleyman M. yönetimindeki 07 RM 281 plakalı kamyon, yağış sonrası yolun kayganlaşması ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Şarampolde bulunan ağaçları ve yüksek gerilim hattını devirerek durabilen kamyonu gören çevredeki vatandaşlar olayı hemen 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Süleyman M. ve yolcu olarak bulunan Mehmet S., sıkıştıkları yerden Bucak Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURDUR

Burdur'da kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Burdur'da kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Burdur'da kamyon şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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